10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
1-028'
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Okan Buruk'tan Liverpool maçında Singo sürprizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında Wilfried Singo'ya ilk 11'de forma vererek sürprize imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da kadroda sürpriz geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'ya Liverpool karşısında ilk 11'de forma verdi. Fildişili futbolcu, Liverpool'a karşı lig aşamasındaki maçta da 11'de forma giymiş ve performansıyla dikkat çeken futbolculardan biri olmuştu.

Singo, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez ilk 11'de görev yapacak.

Galatasaray'ın Liverpool 11'i:




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
