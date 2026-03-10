Okan Buruk'tan Liverpool maçında Singo sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da kadroda sürpriz geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'ya Liverpool karşısında ilk 11'de forma verdi. Fildişili futbolcu, Liverpool'a karşı lig aşamasındaki maçta da 11'de forma giymiş ve performansıyla dikkat çeken futbolculardan biri olmuştu.
Singo, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez ilk 11'de görev yapacak.
Galatasaray'ın Liverpool 11'i:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'ya Liverpool karşısında ilk 11'de forma verdi. Fildişili futbolcu, Liverpool'a karşı lig aşamasındaki maçta da 11'de forma giymiş ve performansıyla dikkat çeken futbolculardan biri olmuştu.
Singo, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez ilk 11'de görev yapacak.
Galatasaray'ın Liverpool 11'i: