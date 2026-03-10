10 Mart
Juventus'tan Bernardo Silva için ilk adım!

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başladı.

10 Mart 2026 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Bernardo Silva için ilk adım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçti.

İtalyan ekibi, Bernardo Silva'nın transferi için ilk adımı attı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Portekizli futbolcu ile Galatasaray, Benfica ve Inter Miami gibi takımların da ilgilenmesiyle transfer için rekabetin farkında olan Juventus, Bernardo Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başladı.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Silva'nın temsilcisiyle ön görüşmelere başlayan Juventus'un, 31 yaşındaki futbolcunun 7-8 milyon euro'luk maaş talebini karşılaşmak için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gelirine ihtiyaç duyduğu ve ligde Devler Ligi bileti alması gerektiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan Bernardo Silva, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

