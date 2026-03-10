Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.
Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.
