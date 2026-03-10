10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya'nın Developres Rzeszow takımını ağırlayacak.

calendar 10 Mart 2026 11:24
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
