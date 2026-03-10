10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-06'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Markelle Fultz, NBA'e dönüş için denemede!

Eski 1 numara draft seçimi Markelle Fultz, NBA'e geri dönüş yolunda önemli bir fırsat yakalayabilir.

calendar 10 Mart 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Markelle Fultz, NBA'e dönüş için denemede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eski 1 numara draft seçimi Markelle Fultz, NBA'e geri dönüş yolunda önemli bir fırsat yakalayabilir.

Tecrübeli guard'ın, Toronto Raptors kadrosundaki boş 15. oyuncu kontenjanı için kendisini göstermeye çalıştığı bildirildi.

Sportsnet'ten Michael Grange'in haberine göre Fultz'un, Raptors'ın G League takımı Raptors 905 ile geçirdiği süreç, Toronto'nun açık kadro spotu için bir tür "deneme süreci" niteliği taşıyor. Raptors'ın bu kontenjanı 15 Mart civarında doldurmayı planladığı, ancak Fultz'a şu aşamada herhangi bir garanti verilmediği ifade edildi.

Grange haberinde şu ifadeleri kullandı:

"2017 NBA Draftı'nın 1 numarası olan oyuncuya, Raptors'ın 15. kadro spotu için bir tür deneme olarak Raptors 905 ile oynama fırsatı verildiği söyleniyor. Toronto'nun bu boşluğu muhtemelen 15 Mart civarında doldurması bekleniyor."

Haberde ayrıca Fultz'un birkaç yıl öncesine kadar ligin etkili oyun kurucularından biri olduğuna dikkat çekildi.

"Herhangi bir söz verilmiş değil, ancak sadece üç yıl önce 27 yaşındaki oyuncu Orlando Magic'te etkili bir ilk beş oyun kurucusuydu. O dönemde yüzde 50 şut isabetiyle 14 sayı ve 6 asist ortalaması yakalamıştı."

G League'de ilk maçına çıktı

27 yaşındaki guard, G League'deki ilk maçında 4 sayı ve 5 asist üreterek dönüş yolunda ilk adımını attı.

Boyu 1.93 metre (6'4"), kilosu ise yaklaşık 95 kilogram (209 pound) olan Fultz, Raptors 905'e 9 yıllık NBA tecrübesi ile katıldı.

Son olarak Kings forması giydi

Fultz, en son Sacramento Kings formasıyla 2024-25 sezonunda NBA'de boy göstermişti. Tecrübeli guard bu süreçte:

21 maçta

8.8 dakika ortalama süre

2.9 sayı

1.0 ribaund

1.3 asist

istatistikleri üretti.

NBA kariyerinin özeti

2017 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilen Fultz, kariyeri boyunca üç farklı takımın formasını giydi:

Philadelphia 76ers (2017–2019)

Orlando Magic (2019–2024)

Sacramento Kings (2024–2025)

NBA kariyerinde şu ana kadar:

255 maç

164 ilk beş başlangıcı

bulunan Fultz'un kariyer ortalamaları ise:

10.4 sayı

3.2 ribaund

4.4 asist

1.1 top çalma

24 dakika süre

şeklinde.

Toronto Raptors'ın kadrodaki son boş kontenjanı doldurma süreci yaklaşırken, Fultz'un G League performansı NBA'e yeniden dönüş yapıp yapamayacağını belirleyebilir. Raptors yönetiminin 15 Mart civarında son kararını vermesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.