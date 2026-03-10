Eski 1 numara draft seçimi Markelle Fultz, NBA'e geri dönüş yolunda önemli bir fırsat yakalayabilir.



Tecrübeli guard'ın, Toronto Raptors kadrosundaki boş 15. oyuncu kontenjanı için kendisini göstermeye çalıştığı bildirildi.



Sportsnet'ten Michael Grange'in haberine göre Fultz'un, Raptors'ın G League takımı Raptors 905 ile geçirdiği süreç, Toronto'nun açık kadro spotu için bir tür "deneme süreci" niteliği taşıyor. Raptors'ın bu kontenjanı 15 Mart civarında doldurmayı planladığı, ancak Fultz'a şu aşamada herhangi bir garanti verilmediği ifade edildi.



Grange haberinde şu ifadeleri kullandı:



"2017 NBA Draftı'nın 1 numarası olan oyuncuya, Raptors'ın 15. kadro spotu için bir tür deneme olarak Raptors 905 ile oynama fırsatı verildiği söyleniyor. Toronto'nun bu boşluğu muhtemelen 15 Mart civarında doldurması bekleniyor."



Haberde ayrıca Fultz'un birkaç yıl öncesine kadar ligin etkili oyun kurucularından biri olduğuna dikkat çekildi.



"Herhangi bir söz verilmiş değil, ancak sadece üç yıl önce 27 yaşındaki oyuncu Orlando Magic'te etkili bir ilk beş oyun kurucusuydu. O dönemde yüzde 50 şut isabetiyle 14 sayı ve 6 asist ortalaması yakalamıştı."



G League'de ilk maçına çıktı



27 yaşındaki guard, G League'deki ilk maçında 4 sayı ve 5 asist üreterek dönüş yolunda ilk adımını attı.



Boyu 1.93 metre (6'4"), kilosu ise yaklaşık 95 kilogram (209 pound) olan Fultz, Raptors 905'e 9 yıllık NBA tecrübesi ile katıldı.



Son olarak Kings forması giydi



Fultz, en son Sacramento Kings formasıyla 2024-25 sezonunda NBA'de boy göstermişti. Tecrübeli guard bu süreçte:



21 maçta



8.8 dakika ortalama süre



2.9 sayı



1.0 ribaund



1.3 asist



istatistikleri üretti.



NBA kariyerinin özeti



2017 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilen Fultz, kariyeri boyunca üç farklı takımın formasını giydi:



Philadelphia 76ers (2017–2019)



Orlando Magic (2019–2024)



Sacramento Kings (2024–2025)



NBA kariyerinde şu ana kadar:



255 maç



164 ilk beş başlangıcı



bulunan Fultz'un kariyer ortalamaları ise:



10.4 sayı



3.2 ribaund



4.4 asist



1.1 top çalma



24 dakika süre



şeklinde.



Toronto Raptors'ın kadrodaki son boş kontenjanı doldurma süreci yaklaşırken, Fultz'un G League performansı NBA'e yeniden dönüş yapıp yapamayacağını belirleyebilir. Raptors yönetiminin 15 Mart civarında son kararını vermesi bekleniyor.



