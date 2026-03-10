Bahis yaptıkları tespit edilen 2 futbolcuya men!

Major League Soccer, Derrick Jones ile Yaw Yeboah'a bahis oynadıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.



MLS tarafından yapılan resmi duyuruda, iki oyuncunun 2024 ve 2025 sezonları boyunca futbol karşılaşmaları üzerine yoğun şekilde bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu bahislerin kendi takımlarını da kapsadığı ifade edildi.





SARI KART ÜZERİNE İKİSİ DE BAHİS YAPMIŞ



Lig yönetiminin paylaştığı bilgilere göre dikkat çeken olaylardan biri, 19 Ekim 2024'te Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan karşılaşmada yaşandı.



Açıklamada, Jones'un sarı kart görmesi üzerine bahis oynandığı ve bu bahsin hem Jones hem de Yeboah tarafından yapıldığının belirlendiği aktarıldı.



MLS yetkilileri ayrıca iki oyuncunun sarı kart görme ihtimaline dair bazı gizli bilgileri diğer bahisçilerle paylaşmış olabileceğini de ortaya koydu. Bununla birlikte, yürütülen soruşturmada bu bahis faaliyetlerinin maçın sonucunu doğrudan etkilediğine dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı vurgulandı.



Kariyerlerinde bir dönem Columbus Crew'de birlikte forma giyen Jones ve Yeboah, 2024 sezonunda aynı takımın kadrosunda yer alıyordu. Ancak disiplin süreci başlamadan önce her iki oyuncunun da kulüpleriyle yolları ayrılmıştı.



28 yaşındaki Yaw Yeboah'ın sözleşmesi Ocak ayında Los Angeles FC tarafından feshedildi. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz ay ise Çin Süper Ligi ekiplerinden Qingdao Hainiu ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Derrick Jones ise geçen Kasım ayında Columbus Crew tarafından serbest bırakılmıştı.



Gana Milli Takımı formasını da giyen Yeboah, kariyerinin erken döneminde Manchester City'nin kadrosunda yer almasına rağmen İngiliz kulübünün A takımında forma şansı bulamadı. Yeboah bu süreçte Lille, Twente ve Oviedo'da kiralık olarak oynadı; daha sonra Numancia, Wisła Krakow, Columbus Crew ve Los Angeles FC formalarını giydi.



Gana doğumlu Jones ise profesyonel kariyerinin tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Jones sırasıyla Philadelphia Union, Nashville SC, Houston Dynamo, Charlotte FC ve son olarak Columbus Crew'da görev yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu ayrıca ABD'nin 20 yaş altı ve 23 yaş altı milli takımlarında da forma giydi.



MLS'in aldığı ömür boyu men kararı, lig tarihinde bahis kurallarının ihlali nedeniyle verilen en ağır yaptırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.



