Stevan Ljubicic: "Sınırlarımızı zorlayabiliriz"

Zeren Spor Voleybol Takımı'nın başantrenörü Stevan Ljubicic, Imoco Volley maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mart 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Imoco Volley'i ağırlayacak Zeren Spor Voleybol Takımı'nın başantrenörü Stevan Ljubicic, iki maç uzaklıkta oldukları dörtlü finale yükselmek için sınırlarını zorlayacaklarını söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ljubicic, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'e karşı grup aşamasından sonra yeniden oynamanın kendileri için fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer almak ve Sultanlar Ligi'nde ilk 3'te bulunmak herkes için çok değerli. Oyuncularımız bu sezon ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve bugüne kadar elde ettiğimiz her şey güçlü bir takım çalışmasının sonucu." ifadelerini kullandı.

Başkentli voleybolseverlerin salonu tamamen dolduracağını düşündüğünü söyleyen Ljubicic, "Rakibimizi çok iyi tanıyoruz çünkü bu sezon iki kez karşılaştık. Takımımın, Treviso'daki ilk maçta olduğu gibi yüksek motivasyonla sahaya çıkmasını istiyorum. Dörtlü finale sadece iki maç uzaktayız. Şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıyı düşündüğümüzde daha da ileri gidip sınırlarımızı zorlayabileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
