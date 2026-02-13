TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama! Kura çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal konut hamlesi kapsamında Balıkesir etabında hak sahipleri bugün belli oluyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi, canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılıyor.

TOKİ Balıkesir kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte 7 bin 548 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Çekiliş süreci resmi YouTube yayını üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarına erişim sağlanması bekleniyor. Resmi duyurular TOKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyecek. Kalan tutar ise 240 aya varan vadelerle taksitlendirilecek ve ödemeler sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.