-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama! Kura çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor
Haber Tarihi: 13 Şubat 2026 11:36 -
Güncelleme Tarihi:
13 Şubat 2026 11:36
TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama! Kura çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir'de inşa edilecek 7 bin 548 konut için kura heyecanı başladı. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş noter huzurunda yapılırken, vatandaşlar TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil ve yedek isim listesini araştırıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal konut hamlesi kapsamında Balıkesir etabında hak sahipleri bugün belli oluyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi, canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılıyor.
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?TOKİ Balıkesir kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte 7 bin 548 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Çekiliş süreci resmi YouTube yayını üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarına erişim sağlanması bekleniyor. Resmi duyurular TOKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyecek. Kalan tutar ise 240 aya varan vadelerle taksitlendirilecek ve ödemeler sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.