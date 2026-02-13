Güney Kore'li Jinho Jo'dan anlamlı ziyaret

Yeşil-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, kulüp yöneticileriyle İhsan Damdam'a ziyarette bulundu.



Damdam'ın kent merkezindeki evinde duygusal ve zaman zaman da keyifli anların yaşandığı ziyarette Jinho, Kore gazisine 96 numaralı forma hediye etti.



"KORE'YE GEZMEYE GİTMEDİK, SAVAŞA GİTTİK"



Kore gazisi İhsan Damdam, Kore'de zor günler yaşadıklarını anlattı.



Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getiren Damdam, "Kore'ye gezmeye gitmedik, savaşa gittik. Orada çok kötü günlerim geçti. Kuzey Kore'de yasak bölgeye girmişiz. İki tane kule, namlular çevrili... Sonra 3 aylık mütareke oldu, hala devam ediyor. Kore gazisi bir ben kaldım. Koreliler ziyaretime geliyor, bazıları ağlıyor, 'Siz olmasaydınız biz olmazdık' diyorlar. Yere kapananlar oluyor. Koreliler çok zor günler geçirdi." diye konuştu.



"Bunlar benim dostlarım" diyerek Jinho Jo'ya sarılan Damdam, "Ziyaretten çok memnun ve mutlu oldum, torunum gibi. Konyaspor başarılı olsun, birinci olsun. Konya'da yan gelip de yatmak yok. Topları kaleye atacak. Konyaspor'un maçlarına giderdim, takip ederdim. Statta minder de satardık. Şimdi maçlarını izleyemiyorum. Jo'nun maçına gitmek isterim." dedi.



"HİSSETTİKLERİMİ TARİF ETMEK ZOR"



Sahadaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Jinho Jo ise kulübün sosyal çalışmalarında yer almak istediğini anlattı.



Kore gazisi İhsan Damdam'a yaptıkları ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Jo, şöyle konuştu:



"Sadece İhsan amca için değil ülkemiz için savaşa gelmiş tüm Türk gazilerimize teşekkür ederim. İnanılmaz bir duygu, hissettiklerimi tarif etmek zor. Sadece ben değil her bir Koreli vatandaş bu duyguları taşıyordur. Verdikleri hizmet ve ülkemizde göstermiş oldukları mücadele için çok teşekkür ederim. Kendisini maçıma da davet ettim. Tribünde izlemesinden mutluluk duyacağım."



"GÜZEL BİR BİRLİKTELİK OLDU"



Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise fikstür yoğunluğu nedeniyle ziyaretin geciktiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Jo, kentte yaşayan tek Kore gazisinden bahsettiğimizde çok heyecanlandı. İhsan amcamız Konya'da yaşayan tek gazimiz. Güzel bir birliktelik oldu. İhsan amcamızı maça davet ettik. İnşallah en yakın zamanda Jo'nun maçını statta izleyecek. Jo da kısa sürede taraftarımızın sevgisini kazandı. Bu anlamda önemli bir ziyaret oldu."



