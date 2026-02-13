13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Milli halterci Zehranur Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Amasya'da yaşayan 16 yaşındaki milli halterci Zehranur Aslan, Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya dikti

calendar 13 Şubat 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli halterci Zehranur Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli halterci Zehranur Aslan, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarıları dünya şampiyonluğu ile taçlandırmayı hedefliyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Zehranur Aslan, 5 yıl önce okul taramaları sırasında antrenörlerin yönlendirmesiyle haltere başladı.

Halterde bugüne kadar 7 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da bir altın, bir de gümüş madalyası bulunan Zehranur, kariyerine yeni başarılar eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak ocak ayında Tokat'ta düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli halterci, altın madalyaya ulaştı.

Zehranur, 22-28 Haziran tarihlerinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Merzifon Akademi Spor Kulübü sporcusu Zehranur Aslan, halteri çok sevdiğini, başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmek istediğini anlatan Zehranur, "5 yıldır halter yapıyorum. Avrupa şampiyonluğum ve ikinciliğim var. Dünya şampiyonluğu için yoğun şekilde çalışıyorum. Daha önce Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bu duyguyu Dünya Şampiyonası'nda tekrar yaşamak istiyorum." dedi.

Başarılarında antrenörünün büyük desteği olduğunu dile getiren Zehranur, "Spora başlamak benim için çok büyük bir şans oldu. Akranlarımı da spora teşvik ediyorum. Elde ettiğim başarıların mimarı antrenörüm Recep Arslan'dır. Her daim arkamda durdu, yanımda oldu. Ne yaptıysam onun sayesinde başardım." diye konuştu.

Arslan: "Hedeflerine sadık kalarak bu hale geldi"

Antrenör Recep Arslan ise Zehranur'un artan başarı grafiğine dikkati çekerek, sporcusunun kısa zamanda gösterdiği gelişimle adından söz ettirdiğini vurguladı.

Sporcularının kazandığı başarılardan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Arslan, "Okul tanıtımlarımızı yapıp halterin altyapısını oluşturarak sistemli şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zehranur Aslan, okul tanıtımlarında keşfederek yetiştirdiğimiz bir sporcumuz. Antrenmanlarına, disipline, hedeflerine sadık kalarak bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'nın Kolombiya'da düzenleneceğini belirten Arslan, "Sporcumuz Dünya Şampiyonası için milli takıma davet edildi. İnşallah istediğimiz dereceyi alır, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil eder. Öğrencimle gurur duyuyorum. Orada kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırdığında en büyük duygu, gurur ve onuru yaşayacağız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
