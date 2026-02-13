NBA All-Star'da basketbol şöleni yaşanacak!

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star 2026 organizasyonu yarın başlayacak.
Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.
Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahaya toplayan NBA All-Star, bu yıl 75. kez organize edilecek.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında görev yapacak.
2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip Alperen, üst üste 2. kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak.
NBA'de bu sezon oynadığı 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.
2026'DA YENİ FORMAT
NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.
All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.
Milli oyuncu Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak.
Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.
YETENEK, 3 SAYI VE SMAÇ YARIŞMALARI
Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.
Hafta sonunun ilk etkinliği, 14 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak.
Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçları ise aynı gün TSİ 05.00'te başlayacak.
Etkinliğin ikinci günündeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları, 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak.
İLK 5'LER
2026 NBA All-Star'da Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) seçildi.
Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'te yer aldı.
Doğu Konferansı'nda Giannis Antetokounmpo, Batı Konferansı'nda da Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi. Diğer taraftan All-Star'da yedekler arasında yer alarak 22. kez sahaya çıkacak 41 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, kendisine ait rekoru geliştirecek.
All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı ile Dünya Karması Takımı mücadele edecek.
Takımların kadroları şöyle:
NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:
Scottie Barnes
Devin Booker
Cade Cunningham
Jalen Duren
Anthony Edwards
Chet Holmgre
Jalen Johnson
Tyrese Maxey
NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:
Jaylen Brown
Jalen Brunson
Kevin Durant
Brandon Ingram
LeBron James
Kawhi Leonard
Donovan Mitchell
Norman Powell
Dünya Karması Takımı:
Deni Avdija
Luka Doncic
Nikola Jokic
Jamal Murray
Alperen Şengün
Pascal Siakam
Karl-Anthony Towns
Victor Wembanyama
