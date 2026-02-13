Yalçınkaya: 'Fenerbahçe Türk boksunda büyük işler yapıyor.'

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 16 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan sarı-lacivertli sporcuları takip eden Yalçınkaya, Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki boks salonunu revize edereksalon haline getirdiklerini aktaran Yalçınkaya, Fenerbahçe'yi Türk boksunun lokomotifi niteleyerek Türkiye Şampiyonasına 46 sporcuyla katıldıklarını vurguladı.Yalçınkaya,dedi.Gelişime açık ve geleceği parlak sporcuları Fenerbahçe desteği sağlamak istediklerini anlatan Yalçınkaya, "Bizim için en büyük amaç olimpiyat madalyası. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmak her zaman hedefimiz. Fenerbahçe bu bağlamda dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bunu da katlayarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.Anadolu'nun farklı köşelerinde imkanı olmayan kulüplere ve sporculara imkan sağlamak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı: