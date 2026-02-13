13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Yalçınkaya: "Fenerbahçe Türk boksunda büyük işler yapıyor."

Fenerbahçe, boks branşında olimpik sporcu havuzu oluşturmayı hedefliyor

calendar 13 Şubat 2026 13:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yalçınkaya: 'Fenerbahçe Türk boksunda büyük işler yapıyor.'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya, genç yetenekleri keşfederek "olimpiyat şampiyonu" sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 16 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan sarı-lacivertli sporcuları takip eden Yalçınkaya, Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki boks salonunu revize ederek "5 yıldızlı" salon haline getirdiklerini aktaran Yalçınkaya, Fenerbahçe'yi Türk boksunun lokomotifi niteleyerek Türkiye Şampiyonasına 46 sporcuyla katıldıklarını vurguladı.

Yalçınkaya, "Fenerbahçe özellikle Türk boksuna yaptığı yatırımlarla çok büyük işler yapıyor. Bizler de Anadolu'da yetenekli ve imkanı olmayan sporcularımıza Fenerbahçe Spor Kulübünün imkanlarını sağlamaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Gelişime açık ve geleceği parlak sporcuları Fenerbahçe desteği sağlamak istediklerini anlatan Yalçınkaya, "Bizim için en büyük amaç olimpiyat madalyası. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmak her zaman hedefimiz. Fenerbahçe bu bağlamda dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bunu da katlayarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

TEK HEDEF 2028 LOS ANGELES

Anadolu'nun farklı köşelerinde imkanı olmayan kulüplere ve sporculara imkan sağlamak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporculara maddi ve manevi anlamda nasıl fayda sağlarız, Türkiye'nin dört bir yanındaki sporculara nasıl el atarız, onları nasıl olimpiyat ruhu ve sporcu ahlakıyla yetiştirebilir ve milli takımlara gönderebilirizin peşindeyiz. Tek hedefimiz 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar. Boks Şubesi olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderme durumumuz söz konusu. Ayrıca sporcu gönderdiğimiz gibi inşallah olimpiyat altını da hedefliyoruz, hem kadınlarda hem de erkeklerde. Bu bağlamda bizim için en önemli serüven şu anda olimpiyat yolculuğu."

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.