13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-156'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Juventus'tan Kolo Muani için transfer itirafı

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, ocak ayında gerçekleşmeyen Randal Kolo Muani transferiyle ilgili konuştu.

calendar 13 Şubat 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Kolo Muani için transfer itirafı
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, ocak ayında gerçekleşmeyen Randal Kolo Muani transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ottolini, "Ocak transfer dönemi çok farklıdır, bu herkes için geçerli. Çeşitli unsurları bir araya getirmek için fırsat yoktu. Kolo Muani ile ilgilendik, bazı görüşmeler yapıldı ancak çeşitli nedenlerle bu transfer gerçekleşmedi." dedi.

İtalyan futbol insanı, Muani ile birlikte devre arası transfer döneminde gerçekleştiremedikleri santrfor takviyesinin hatırlatılması ve, "Yaz transfer döneminde santrfor transferi öncelik mi?" sorusunun ardından, "Yaz transfer dönemi tamamen farklı olacak. Sadece forvete odaklanmayıp kapsamlı bir plan yapacağız. Elimizdeki oyunculardan çok memnunuz. Hala birkaç ay var ve önümüzde maçlar var. Gereken kararları vereceğiz." yanıtını verdi.

Juventus'un ara transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Randal Kolo Muani, bu sezon Tottenham'da 27 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Juventus, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile de ilgilenmiş ancak Faslı futbolcu, Al Ittihad'e gitmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.