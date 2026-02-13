13 Şubat
Paraguaylı golcü Cardozo, derbi için Trabzon'da

Trabzonspor'un eski golcüsü Oscar Cardozo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasını izlemek için Trabzon'a geldi

calendar 13 Şubat 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Paraguaylı golcü Cardozo, derbi için Trabzon'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un eski golcü oyuncusu Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek için Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, Paraguaylı futbolcuyu coşkulu şekilde karşıladı.

DERBİ İÇİN TRABZON'DA

Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo, hafta sonu oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçını tribünden takip etmek için Trabzon'a geldi. Trabzonspor taraftarları, Cardozo'nun konakladığı otele giderek kendisine çiçek takdim etti. Trabzonspor taraftar grubu üyeleri, Cardozo'ya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler ve marşlar eşliğinde karşılanan tecrübeli golcüye çiçek takdim edilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Taraftarların yoğun ilgisi karşısında duygulandığı gözlenen Cardozo, kendisini karşılamaya gelen grupla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, eski golcüye derbi öncesi destek mesajları verirken, şehirde derbi heyecanı da erken başlamış oldu. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk gün bastonla karşılanan Oscar Cardozo, yeniden geldiği Trabzon'da yine bastonla karşılandı.

66 MAÇTA 34 GOL KATKISI

2014-2016 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve özellikle hava toplarındaki etkinliği ile hafızalara kazınan Cardozo, bordo-mavili ekipte iki sezon görev yapmıştı. Paraguaylı oyuncu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Bordo-mavili forma altında sergilediği performansla taraftarların hafızasında yer edinen Cardozo, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 66 maçta 28 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
