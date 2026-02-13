12 Şubat
Brentford-Arsenal
1-1
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-0
12 Şubat
Sion-Basel
2-0
12 Şubat
Thun-Lausanne
5-1
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-4
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Arsenal, deplasmanda Brentford ile yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 13 Şubat 2026 00:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Arsenal, Brentford'a konuk oldu.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Arsenal'in golünü dakika 61'de Noni Madueke kaydetti. Brentford'a beraberliği getiren golü ise 71. dakikada Lewis Potter attı.

Bu sonucun ardından, Arsenal, puanını 57'ye yükseltti. Brentford ise puanını 40 yaptı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Wolverhamton deplasmanına gidecek. Brentford, Brighton'u ağırlayacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
