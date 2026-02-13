Arsenal, deplasmanda Brentford ile yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Arsenal, Brentford'a konuk oldu.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Arsenal'in golünü dakika 61'de Noni Madueke kaydetti. Brentford'a beraberliği getiren golü ise 71. dakikada Lewis Potter attı.
Bu sonucun ardından, Arsenal, puanını 57'ye yükseltti. Brentford ise puanını 40 yaptı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Wolverhamton deplasmanına gidecek. Brentford, Brighton'u ağırlayacak.
