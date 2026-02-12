Olimpiyat Komitesi'nden şok karar; diskalifiye edildi!

IOC, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda skeletonda yarışan ve tüm antrenman turlarında söz konusu kaskı takan 27 yaşındaki Heraskevych'e, "kuralları ihlal edeceği" gerekçesiyle yarışlarda kaskı kullanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.



IOC'den yapılan açıklamada, başkan Kirsty Coventry'nin bu sabah yarışlar önce sporcuyu ziyaret ederek, kaskı takmaması konusunda ikna etmek için girişimde bulunduğu ancak Heraskevych'in bunu kabul etmediği kaydedildi. IOC, Heraskevych'in siyasi propaganda nedeniyle değil, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği için diskalifiye edildiğini savundu.



Karara X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.



