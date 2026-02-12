12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Olimpiyat Komitesi'nden şok karar; diskalifiye edildi!

Savaşta ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takan Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych, olimpiyatlardan diskalifiye edildi

calendar 12 Şubat 2026 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), savaşta hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarının yer aldığı kaskı takmaya devam ettiği gerekçesiyle Ukraynalı Vladyslav Heraskevych'i oyunlardan diskalifiye etti.
IOC, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda skeletonda yarışan ve tüm antrenman turlarında söz konusu kaskı takan 27 yaşındaki Heraskevych'e, "kuralları ihlal edeceği" gerekçesiyle yarışlarda kaskı kullanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, başkan Kirsty Coventry'nin bu sabah yarışlar önce sporcuyu ziyaret ederek, kaskı takmaması konusunda ikna etmek için girişimde bulunduğu ancak Heraskevych'in bunu kabul etmediği kaydedildi. IOC, Heraskevych'in siyasi propaganda nedeniyle değil, sporcu yönergelerine aykırı hareket ettiği için diskalifiye edildiğini savundu.

Karara X sosyal medya platformundan yanıt veren Ukraynalı sporcu, "Bu, onurumuzun bedelidir." paylaşımını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
