Tottenham'ı ayağa kaldıracak isim: Xavi Hernandez!

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirerek büyük başarı elde etmesine rağmen, Premier Lig'de aldığı mağlubiyetlerle neredeyse düşme hattına kadar gerileyen Tottenham'da teknik direktör Thomas Frank ile yollar ayrıldı.Kulubün hedefi, yapılanmayla beraber uzun vadede takımı başarıya götürebilecek bir isme odaklanmak. Bu amaca uygun bir teknik direktör arayışına giren kulüp, rotasını İber yarımadasına çevirdi. Tottenham'ın teknik direktör listesinin en başında, İspanyol eski futbolcu ve teknik adam Xavi Hernandez bulunuyor.Yöneticiler, Xavi Hernandez önderliğinde kısa vadede başarı yerine uzun vadeli projenin olumlu sonuçlanmasını amaçlıyor.

Barcelona macerasını noktaladıktan sonra kendisine iletilen çok sayıda cazip teklifi geri çeviren Xavi Hernandez için Londra kapıları, ancak belirli şartların gerçekleşmesiyle mümkün olabilir. Katalan çalıştırıcının, günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli hamlelerden ziyade geniş ufuklu bir projenin peşinde olduğu ve Tottenham'ın bu ilgisine yalnızca "istisnai koşullar" altında onay verebileceği vurgulanıyor.



Xavi'nin müzakere masasına oturduğunda öncelikli talebinin, yaşanabilecek muhtemel puan kayıplarında kendisine sabır gösterilmesi ve takımın teknik kimliğini kökten dönüştürebilmesi için gerekli sürenin tanınması olacağı ifade ediliyor.





Bununla birlikte, Xavi'yi ikna etmenin yolu sadece zamandan geçmiyor; teknik adamın, Londra temsilcisinden geri çevrilmesi güç bir finansal plan ve sportif süreçlerde tam hakimiyet talep edeceği belirtiliyor. Transfer stratejilerinden altyapı organizasyonuna kadar geniş bir yelpazede "mutlak yetki" içeren bir projeye onay vermesi beklenen Xavi, Tottenham'ın içinde bulunduğu korkunç durumdan çıkması adına en köklü çözüm yolu olarak değerlendiriliyor.



HER ŞEY SİL BAŞTAN





Geride kalan 26 haftalık süreçteki istikrarsız tablo, kulüp yönetimini sadece bir teknik direktör hamlesine değil, organizasyonun tüm sportif DNA'sını değiştirecek bir "Xavi operasyonuna" yöneltmiş durumda. Xavi, kariyerinde ilk defa İspanya sınırlarının dışına çıkarak dünyanın en rekabetçi liginde bir "yeniden inşa" sınavı verecek. İngiliz ekibi ise Xavi'nin oyun felsefesiyle küme düşme hattından uzaklaşmayı ve gelecek sezonun inşaatına şimdiden başlamayı amaçlıyor.







