12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Tottenham'ı ayağa kaldıracak isim: Xavi Hernandez!

Kötü gidişatın ardından Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, teknik direktör arayışında Barcelona efsanesi Xavi Hernandez'i gündemine aldı

calendar 12 Şubat 2026 11:23 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Tottenham'ı ayağa kaldıracak isim: Xavi Hernandez!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirerek büyük başarı elde etmesine rağmen, Premier Lig'de aldığı mağlubiyetlerle neredeyse düşme hattına kadar gerileyen Tottenham'da teknik direktör Thomas Frank ile yollar ayrıldı.

HEDEFTEKİ İSİM: XAVİ HERNANDEZ

Kulubün hedefi, yapılanmayla beraber uzun vadede takımı başarıya götürebilecek bir isme odaklanmak. Bu amaca uygun bir teknik direktör arayışına giren kulüp, rotasını İber yarımadasına çevirdi. Tottenham'ın teknik direktör listesinin en başında, İspanyol eski futbolcu ve teknik adam Xavi Hernandez bulunuyor.

Yöneticiler, Xavi Hernandez önderliğinde kısa vadede başarı yerine uzun vadeli projenin olumlu sonuçlanmasını amaçlıyor.

XAVİ'DEN BAZI TALEPLER: SABIR, SÜRE VE MUTLAK YETKİ!

Barcelona macerasını noktaladıktan sonra kendisine iletilen çok sayıda cazip teklifi geri çeviren Xavi Hernandez için Londra kapıları, ancak belirli şartların gerçekleşmesiyle mümkün olabilir. Katalan çalıştırıcının, günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli hamlelerden ziyade geniş ufuklu bir projenin peşinde olduğu ve Tottenham'ın bu ilgisine yalnızca "istisnai koşullar" altında onay verebileceği vurgulanıyor.

Xavi'nin müzakere masasına oturduğunda öncelikli talebinin, yaşanabilecek muhtemel puan kayıplarında kendisine sabır gösterilmesi ve takımın teknik kimliğini kökten dönüştürebilmesi için gerekli sürenin tanınması olacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, Xavi'yi ikna etmenin yolu sadece zamandan geçmiyor; teknik adamın, Londra temsilcisinden geri çevrilmesi güç bir finansal plan ve sportif süreçlerde tam hakimiyet talep edeceği belirtiliyor. Transfer stratejilerinden altyapı organizasyonuna kadar geniş bir yelpazede "mutlak yetki" içeren bir projeye onay vermesi beklenen Xavi, Tottenham'ın içinde bulunduğu korkunç durumdan çıkması adına en köklü çözüm yolu olarak değerlendiriliyor.

HER ŞEY SİL BAŞTAN

Geride kalan 26 haftalık süreçteki istikrarsız tablo, kulüp yönetimini sadece bir teknik direktör hamlesine değil, organizasyonun tüm sportif DNA'sını değiştirecek bir "Xavi operasyonuna" yöneltmiş durumda. Xavi, kariyerinde ilk defa İspanya sınırlarının dışına çıkarak dünyanın en rekabetçi liginde bir "yeniden inşa" sınavı verecek. İngiliz ekibi ise Xavi'nin oyun felsefesiyle küme düşme hattından uzaklaşmayı ve gelecek sezonun inşaatına şimdiden başlamayı amaçlıyor.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.