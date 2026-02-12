12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Antalya, evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Düşme hattından uzaklaşıp üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, seyircisi önünde son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Samsunspor ile karşılaşacak

calendar 12 Şubat 2026 10:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya, evinde Samsunspor'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 13 Ocak Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.

Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.