Antalya, evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 13 Ocak Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.
Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.
Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.
Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
