Galatasaray'da tüm gözler Sane'de

Galatasaray'da dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Eyüpspor maçına yetişme ihtimali olan Alman futbolcu için Juventus eşleşmesi büyük önem teşkil ediyor.

calendar 12 Şubat 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler Leroy Sane'ye çevrildi.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Sane'nin son durumu sağlık ekibi tarafından dikkatlice izleniyor.

ASIL HEDEF JUVE

13 Şubat Cuma günü oynanacak Eyüpspor maçında süre alma ihtimali olan Alman futbolcuda esas hedef Juventus eşleşmesi olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak Aslan'da Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor.

OKAN BURUK'TAN YAKIN TAKİP

Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

BU SEZON SANE

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
