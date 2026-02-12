Galatasaray'da tüm gözler Sane'de

Galatasaray'da gözler Leroy Sane'ye çevrildi.
Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Sane'nin son durumu sağlık ekibi tarafından dikkatlice izleniyor.
ASIL HEDEF JUVE
13 Şubat Cuma günü oynanacak Eyüpspor maçında süre alma ihtimali olan Alman futbolcuda esas hedef Juventus eşleşmesi olacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak Aslan'da Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor.
OKAN BURUK'TAN YAKIN TAKİP
Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
BU SEZON SANE
Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
