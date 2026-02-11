11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Kayserispor'da Radomir Djalovic ile ayrılık kararı

Kayserispor, ligde 13 maçta 10 puan toplayan teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

calendar 11 Şubat 2026 18:23
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da Radomir Djalovic ile ayrılık kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tarafların, sözleşme fesih konusunda anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 13 karşılaşmada; 7 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu.

ELEŞTİRİLER SONRASI AYRILIK KARARI

Sarı-kırmızılı takımda, Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup olunması sonrası taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası teknik patron Djalovic ile ayrılık kararı alındı.

KARŞILIKLI FESİH GÖRÜŞMESİ

Dün Radomir Djalovic ile karşılıklı fesih görüşmesi yapan İç Anadolu ekibi, bugün yapılan görüşmede de önemli bir mesafe kat etti.

İLERLEYEN SAATLERDE AÇIKLANACAK

Kayserispor'un ayrılık kararını ilerleyen saatlerde açıklayacağı, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yeni teknik direktörü ile çıkmayı amaçladığı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.