11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Emil Holm'dan Kenan Yıldız itirafı

Juventus'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Emil Holm, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili bir itirafta bulundu.

calendar 11 Şubat 2026 16:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Emil Holm'dan Kenan Yıldız itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Emil Holm, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Juventus'un devre arasında Bologna'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili konuştu ve Juventus'ta kalıcı olmak istediğini söyledi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Holm, "Hedefim yaz aylarından sonra da burada kalmak. Bu kulüpte kalmak için her gün elimden gelenin en iyisini ve yüzde yüz performans göstermek istiyorum." dedi.

KENAN YILDIZ

Juventus'ta kendisini en çok etkileyen futbolcu sorusuna yanıt veren İsveçli sağ bek, Kenan Yıldız'ın adını verdi. Holm, "Juventus'ta beni en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Kenan Yıldız çok güçlü, antrenmanlarda onunla oynadım ve etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Juventus, daha öncesinde ise ligde Inter ile karşı karşıya gelecek.

INTER İLE OYNANACAK MAÇ

Inter maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Emil Holm, "Tabii ki kazanırsak ligdeki sıralama açısından önemli olacak. Sezon uzun, Şampiyonlar Ligi var ama kazanırsak bu büyük bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.