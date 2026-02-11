Emil Holm'dan Kenan Yıldız itirafı

Juventus'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Emil Holm, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Juventus'un devre arasında Bologna'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili konuştu ve Juventus'ta kalıcı olmak istediğini söyledi.



GELECEĞİ İÇİN MESAJ



Holm, "Hedefim yaz aylarından sonra da burada kalmak. Bu kulüpte kalmak için her gün elimden gelenin en iyisini ve yüzde yüz performans göstermek istiyorum." dedi.



KENAN YILDIZ



Juventus'ta kendisini en çok etkileyen futbolcu sorusuna yanıt veren İsveçli sağ bek, Kenan Yıldız'ın adını verdi. Holm, "Juventus'ta beni en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Kenan Yıldız çok güçlü, antrenmanlarda onunla oynadım ve etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz." diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Juventus, daha öncesinde ise ligde Inter ile karşı karşıya gelecek.



INTER İLE OYNANACAK MAÇ



Inter maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Emil Holm, "Tabii ki kazanırsak ligdeki sıralama açısından önemli olacak. Sezon uzun, Şampiyonlar Ligi var ama kazanırsak bu büyük bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.



