11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Galatasaray'da gol yükünü 3 isim çekti

Galatasaray'da şu ana kadar gol yükünü Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz çekti.

calendar 11 Şubat 2026 10:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray bu sezon 4 kulvarda 34 resmi maça çıkarken, toplam 69 kez rakip ağları havalandırdı.

Victor Osimhen - Barış Alper Yılmaz -Yunus Akgün üçlüsü 41 gole direkt etki etti ve sarı-kırmızılıların yüzde 59 skor yükünü çekti.

Rizespor deplasmanında tabelayı belirleyen bu üç oyuncuda Osimhen 15 golle zirvede yer alıyor. Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7 defa fileleri havalandırdı.

Bu üç oyuncu birbirlerine yaptıkları 5 asist dışında diğer takım arkadaşlarına ise 11 gol pası verdi.

Leroy Sane'nin yanı sıra Noa Lang'ın da kanat rotasyonuna girmesi hücumda Galatasaray'da gücüne güç kattı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
