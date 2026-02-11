Galatasaray'da gol yükünü 3 isim çekti

Galatasaray bu sezon 4 kulvarda 34 resmi maça çıkarken, toplam 69 kez rakip ağları havalandırdı.
Victor Osimhen - Barış Alper Yılmaz -Yunus Akgün üçlüsü 41 gole direkt etki etti ve sarı-kırmızılıların yüzde 59 skor yükünü çekti.
Rizespor deplasmanında tabelayı belirleyen bu üç oyuncuda Osimhen 15 golle zirvede yer alıyor. Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7 defa fileleri havalandırdı.
Bu üç oyuncu birbirlerine yaptıkları 5 asist dışında diğer takım arkadaşlarına ise 11 gol pası verdi.
Leroy Sane'nin yanı sıra Noa Lang'ın da kanat rotasyonuna girmesi hücumda Galatasaray'da gücüne güç kattı.
