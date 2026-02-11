11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Zubkov'dan Fenerbahçe maçı talebi

Trabzonspor'da tedavisi devam eden Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe maçında forma giymek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle geçen hafta Samsunspor maçında forma giyemeyen Oleksandr Zubkov'un, Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.

29 yaşındaki Ukraynalı sağ kanada bugün (çarşamba) ya da yarın MR çekilecek.

Teknik heyet gelecek sonuçlara göre karar verecek. Zubkov dev maçta oynamak istediğini hocasına bildirdi.

Trabzonspor'da bu sezon 23 maçta süre bulan Zubkov, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
