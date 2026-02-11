Zubkov'dan Fenerbahçe maçı talebi

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle geçen hafta Samsunspor maçında forma giyemeyen Oleksandr Zubkov'un, Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.
29 yaşındaki Ukraynalı sağ kanada bugün (çarşamba) ya da yarın MR çekilecek.
Teknik heyet gelecek sonuçlara göre karar verecek. Zubkov dev maçta oynamak istediğini hocasına bildirdi.
Trabzonspor'da bu sezon 23 maçta süre bulan Zubkov, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.
