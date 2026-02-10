10 Şubat
Tottenham-Newcastle
0-034'
10 Şubat
Everton-Bournemouth
0-034'
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
1-034'
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-219'
10 Şubat
Leicester City-Southampton
2-019'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-04'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
0-03'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-020'

Galatasaray evinde Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, sahasında Aras Kargo'yu ağırladı.

calendar 10 Şubat 2026 21:57
Haber: AA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Olaya)

Setler: 20-25, 25-19, 25-21, 25-14

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
