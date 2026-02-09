14 Şubat sevgililer günü mesajları ve sözleri 2026: Eşe, sevgiliye, erkeğe, kadına, kıza kısa, anlamlı sevgililer günü mesajları

"Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."

"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."

"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."

"Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."

"Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."

"Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

"En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."

"Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."

"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "

"Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."

"Hayallerimin kadınının Sevgililer Günü kutlu olsun."

"Bugün olduğum kişi olmamın sebebi sensin. Ailemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz."

"Sen benim en iyi arkadaşımsın, ortağımsın ve ruh eşimsin. Seni seviyorum."

"Eşim diyebilecek kadar şanslı olduğum en muhteşem kadının Sevgililer Günü kutlu olsun."





Resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri 2026 yılında da sevgilisinin gününü kutlamak isteyen kişiler tarafından paylaşılacak. İşte anlamlı, en güzel aşk sözleri ve kadına, erkeğe, kısa ve uzun Sevgililer Günü mesajı, sözleri...Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…*Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım . Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!*Seni sonsuza dek bekleyebilirim ama sonsuzlugun sonunda sen oldugun sürece..*Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…*Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba?*Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK…*Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.*Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez…*Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. Hadi bakalım ne yapacaksın?*Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA…*Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana. Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane…*Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende*Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor.*Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın.*Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM…*Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin*Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir*Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan…*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmurolup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!Sana MecburumGözlerin ufkumda bir nur inan kiEn umutsuz karanlık gecelerdeSeninle kördüğüm gibiyim sankiÇözülmek bilmeyen bilmecelerdeSeni sevip de unutmak mümkün mü?Kalbime vurulan mühür gibisinBen deli divane hayat küskünüSen daha taptaze ömür gibisinSen bir leyla isen ben de mecnunumBir sana yangınım bir sana vurgunumSensiz yaşayamam anlıyor musunHava gibi su gibi sana mecburumSensin içli sevdam nazlı çiçeğimBenim tatlı hülyam haklı gerçeğimBu can bu bedende var oldukçaSeni ölümüm gibi bekleyeceğim