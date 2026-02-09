09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Van der Wiel: ''Futbol bir hapishanedir''

Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Gregory Van der Wiel, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

09 Şubat 2026 11:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Van der Wiel: ''Futbol bir hapishanedir''
2019 yılında emeklilik kararı alan Gregory Van der Wiel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide profesyonel futbol hayatı hakkında konuştu.

PSG, Ajax gibi takımların yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen sağ bek oyuncusu, kariyeri boyunca hiç bir zaman mutlu olmadığını açıkladı.

''TEK BİR ANINDAN ZEVK ALMADIM''

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan eski sağ bek, ''Futbol bir hapishane, kariyerimin tek bir anından bile zevk almadım. 16 kupa kazandım ancak kendimi tamamen yalnız hissettim. Sanki bir seyirci gibi hissediyordum,  oyunun parçası değilmişim gibi düşünüyordum. Maske takmıştım, kendim olamıyordum. Kazandığım onca şeyde hiç bir şey hissetmedim; ne sevinç ne gurur ne de hiç bir şey'' şeklinde konuştu.

Açıklamalarında devam eden Hollandalı, ''Özgürce oynamam gerekirken kaskatı oynadım, patlamam gerekirken kendimi tuttum, özgür değildim'' ifadelerini kullandı.

Son olarak videosunu izleyen tüm sporculara seslenen eski sağ bek;

''Eğer soyunma odasında aynı şekilde hissediyorsanız zayıf değil, insansızsınız'' diyerek açıklamalarını tamamladı.

ŞU ANDA NE YAPIYOR?

38 yaşında ki Hollandalı, 2019 yılında futbolu bıraktıktan sonra, şuan mental ve performans koçluğunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden içerikler üretiyor.

PERFORMANSI Gregory Van der Wiel, aktif futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli sağ bek aynı sürede 45 asist üretti.

Tecrübeli futbolcu; Fenerbahçe forması ile çıktığı 17 müsabakada ise 1 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
