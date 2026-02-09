Van der Wiel: ''Futbol bir hapishanedir''

2019 yılında emeklilik kararı alan Gregory Van der Wiel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide profesyonel futbol hayatı hakkında konuştu.
PSG, Ajax gibi takımların yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen sağ bek oyuncusu, kariyeri boyunca hiç bir zaman mutlu olmadığını açıkladı.
''TEK BİR ANINDAN ZEVK ALMADIM''
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan eski sağ bek, ''Futbol bir hapishane, kariyerimin tek bir anından bile zevk almadım. 16 kupa kazandım ancak kendimi tamamen yalnız hissettim. Sanki bir seyirci gibi hissediyordum, oyunun parçası değilmişim gibi düşünüyordum. Maske takmıştım, kendim olamıyordum. Kazandığım onca şeyde hiç bir şey hissetmedim; ne sevinç ne gurur ne de hiç bir şey'' şeklinde konuştu.
Açıklamalarında devam eden Hollandalı, ''Özgürce oynamam gerekirken kaskatı oynadım, patlamam gerekirken kendimi tuttum, özgür değildim'' ifadelerini kullandı.
Son olarak videosunu izleyen tüm sporculara seslenen eski sağ bek;
''Eğer soyunma odasında aynı şekilde hissediyorsanız zayıf değil, insansızsınız'' diyerek açıklamalarını tamamladı.
ŞU ANDA NE YAPIYOR?
38 yaşında ki Hollandalı, 2019 yılında futbolu bıraktıktan sonra, şuan mental ve performans koçluğunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden içerikler üretiyor.
PERFORMANSI Gregory Van der Wiel, aktif futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli sağ bek aynı sürede 45 asist üretti.
Tecrübeli futbolcu; Fenerbahçe forması ile çıktığı 17 müsabakada ise 1 asist kaydetti.
PSG, Ajax gibi takımların yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen sağ bek oyuncusu, kariyeri boyunca hiç bir zaman mutlu olmadığını açıkladı.
''TEK BİR ANINDAN ZEVK ALMADIM''
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan eski sağ bek, ''Futbol bir hapishane, kariyerimin tek bir anından bile zevk almadım. 16 kupa kazandım ancak kendimi tamamen yalnız hissettim. Sanki bir seyirci gibi hissediyordum, oyunun parçası değilmişim gibi düşünüyordum. Maske takmıştım, kendim olamıyordum. Kazandığım onca şeyde hiç bir şey hissetmedim; ne sevinç ne gurur ne de hiç bir şey'' şeklinde konuştu.
Açıklamalarında devam eden Hollandalı, ''Özgürce oynamam gerekirken kaskatı oynadım, patlamam gerekirken kendimi tuttum, özgür değildim'' ifadelerini kullandı.
Son olarak videosunu izleyen tüm sporculara seslenen eski sağ bek;
''Eğer soyunma odasında aynı şekilde hissediyorsanız zayıf değil, insansızsınız'' diyerek açıklamalarını tamamladı.
ŞU ANDA NE YAPIYOR?
38 yaşında ki Hollandalı, 2019 yılında futbolu bıraktıktan sonra, şuan mental ve performans koçluğunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden içerikler üretiyor.
PERFORMANSI Gregory Van der Wiel, aktif futbolculuk kariyerinde 380 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli sağ bek aynı sürede 45 asist üretti.
Tecrübeli futbolcu; Fenerbahçe forması ile çıktığı 17 müsabakada ise 1 asist kaydetti.