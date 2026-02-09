08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!

Paris Saint-Germain, 'Le Classique'te Olimpik Marsilya'yı 5-0 mağlup etti ve derbi tarihinin en farklı skorunu yakaladı.

calendar 09 Şubat 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'den tarihi derbide tarihi zafer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan 'Le Classique' maçını ev sahibi PSG, 5-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina kendi kalesine, 66. dakika Khvicha Kvaratskhelia, 74. dakikada Lee Kang-In kaydetti.

DERBİ TARİHİNİN EN FARKLI SKORU

Bu sonuç aynı zamanda 1971'den bu yana Le Classique tarihinin en farklı galibiyeti oldu. PSG, 112. derbi maçında 53. galibiyetini elde etti.

PSG, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

PSG, bu sonuçla birlikte ligde puanını 51'e çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.

MARSİLYA'NIN UMUTLARI TÜKENDİ

Marsilya ise 39 puanda kaldı ve son 2 haftadaki 5 puan kaybıyla zirvenin 12 puan gerisine düştü, şampiyonluk umudu tükendi.

MARSİLYA'NIN ZOR SINAVLARI BİTMİYOR

PSG, gelecek hafta Rennes deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Strasbourg ile bir zorlu mücadeleye daha çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
