Fenerbahçe'de fatura Devin Özek'e kesildi: Veda ediyor

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek dönemi sona eriyor. Sarı lacivertli yönetim, ara transferde beklentileri karşılayamayan sportif direktör ile sezon sonunda yolları ayrılmayı planlıyor.



ÖZEK DE VEDAYI DÜŞÜNÜYOR



Yabancı kontenjanının boşaltılmaması ve gerçekleşmeyen golcü transferinden sorumlu tutulan Özek de veda etmeyi düşünüyor.



Fenerbahçe, ara transfer döneminde beklenen santrfor hamlesini gerçekleştiremezken hücum hattını büyük bir riske soktu. Sarı lacivertlilerde bu başarısızlığın başlıca sorumlusu olarak Sportif Direktör Devin Özek gösteriliyor.



SEZON BAŞINDA GÖREVE GELDİ



Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, sezon başında sarı lacivertlilerde sportif direktör olarak görevlendirilmişti.







