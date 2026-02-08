Okan Buruk'tan uyarı: 'Puan kaybı istemiyorum'

Galatasaray, ligin 21. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Okan Buruk, bu toplantıda oyuncularını uyardı ve puan kaybı istemediğini söyledi. Başarılı teknik adam, "Ligde ikinci yarı zor bir fikstürümüz var. Bu zorlu maçlardan bir tanesi de Rize deplasmanı. Puan kaybı istemiyorum." diye konuştu.
Galatasaray'ın, Rizespor'a konuk olacağı mücadele pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
