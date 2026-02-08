Kasımpaşa bir çıkış arıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.



Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Süper Lig'deki 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa, 16 puanla 16. sırada yer alıyor.



Geride kalan 20 haftada 6 galibiyet ve 7'şer beraberlikle mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 25 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligin ilk yarısındaki iki takımın karşılaşmasını Gaziantep FK, 3-2 kazandı.



