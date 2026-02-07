07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-179'
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
1-061'
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-390'
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-190'
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
1-020'

Barcelona, Mallorca'yı 3 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Robert Lewandowski, 61. dakikada Lamine Yamal ve 83. dakikada Marc Bernal kaydetti.

Barcelona bu sonuçla puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Mallorca ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Barcelona, Gİrona'ya konuk olacak. Mallorca ise Real Betis'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.