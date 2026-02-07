İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona ile Mallorca karşı karşıya geldi.



Camp Nou'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Robert Lewandowski, 61. dakikada Lamine Yamal ve 83. dakikada Marc Bernal kaydetti.



Barcelona bu sonuçla puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Mallorca ise 24 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Barcelona, Gİrona'ya konuk olacak. Mallorca ise Real Betis'i ağırlayacak.



