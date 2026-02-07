07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-179'
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
1-062'
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-390'
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-190'
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
1-021'

Beşiktaş GAİN evinde Safiport Erokspor'u farklı yendi

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı maçta Safiport Erokspor'u 20 sayı farkla yendi.

calendar 07 Şubat 2026 20:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN evinde Safiport Erokspor'u farklı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 88-68 mağlup etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 14, Lemar 12, Thomas 13, Zizic 10, Mathews 5, Dotson 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Arslan 11, Brown 2

Safiport Erokspor: Crawford 5, Simmons 6, Cornelie 24, Egehan Arna 7, Love 15, Pangos 4, Erten Gazi, Galloway 7, Thurman, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 18-15

Devre: 43-34

3. Periyot: 69-51

Beş faulle oyundan çıkan: 39.39 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.