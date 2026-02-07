Nelsson: 'Verona'yı ligde tutmak istiyoruz'

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, ligde Pisa ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından konuştu.
Nelsson, "İyi başladık ancak istediğimiz 3 puanı alamadık. Parma maçında istediğimiz 3 puanı almaya çalışacağız." dedi.
Danimarkalı futbolcunun forma giydiği Hellas Verona, İtalya Serie A'da son sırada yer alıyor. Pisa maçının ardından bu konuyla ilgili görüşlerini aktaran Nelsson, "Pes etmeyi düşünmüyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Rekabet edebileceğimizi gösterdik. Hedefimiz Verona'yı kurtarmak. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Son dakikaya kadar bizi desteklediler." dedi.
Victor Nelsson, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla gittiği Hellas Verona'da 24 maçta süre buldu.
Nelsson, "İyi başladık ancak istediğimiz 3 puanı alamadık. Parma maçında istediğimiz 3 puanı almaya çalışacağız." dedi.
Danimarkalı futbolcunun forma giydiği Hellas Verona, İtalya Serie A'da son sırada yer alıyor. Pisa maçının ardından bu konuyla ilgili görüşlerini aktaran Nelsson, "Pes etmeyi düşünmüyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Rekabet edebileceğimizi gösterdik. Hedefimiz Verona'yı kurtarmak. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Son dakikaya kadar bizi desteklediler." dedi.
Victor Nelsson, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla gittiği Hellas Verona'da 24 maçta süre buldu.