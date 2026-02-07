06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
1-1
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
3-1
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
1-2
06 Şubat
Verona-Pisa
0-0
06 Şubat
Metz-Lille
0-0
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
0-2

Trabzonspor'un Oğuz Aydın hamlesi sonuçsuz kaldı

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın'ın transferi, görüşmelere rağmen gerçekleşmedi.

calendar 07 Şubat 2026 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için yürüttüğü transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Bordo-mavili kulübün girişimlerine rağmen milli futbolcunun transferi tamamlanmadı.

Transfer sürecinde taraflar arasında önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, imzaların atılması beklenen anlaşma ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte gerçekleşmedi. Böylece Oğuz Aydın, Trabzonspor kadrosuna katılamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, Oğuz Aydın transferi için resmi bir adım atılmadı.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve her iki kanatta da görev yapabilen milli oyuncu, sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Oğuz Aydın'ın durumunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
