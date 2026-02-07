Trabzonspor'un Oğuz Aydın hamlesi sonuçsuz kaldı

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için yürüttüğü transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı.
Bordo-mavili kulübün girişimlerine rağmen milli futbolcunun transferi tamamlanmadı.
Transfer sürecinde taraflar arasında önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, imzaların atılması beklenen anlaşma ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte gerçekleşmedi. Böylece Oğuz Aydın, Trabzonspor kadrosuna katılamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, Oğuz Aydın transferi için resmi bir adım atılmadı.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve her iki kanatta da görev yapabilen milli oyuncu, sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Oğuz Aydın'ın durumunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Bordo-mavili kulübün girişimlerine rağmen milli futbolcunun transferi tamamlanmadı.
Transfer sürecinde taraflar arasında önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, imzaların atılması beklenen anlaşma ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte gerçekleşmedi. Böylece Oğuz Aydın, Trabzonspor kadrosuna katılamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer ve tescil dönemi sona ererken, Oğuz Aydın transferi için resmi bir adım atılmadı.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve her iki kanatta da görev yapabilen milli oyuncu, sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro seviyelerinde gösterilen Oğuz Aydın'ın durumunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.