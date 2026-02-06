06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

İstanbulspor'dan kaleci İsa Doğan için açıklama

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan İsa Doğan'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

06 Şubat 2026 17:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbulspor'dan kaleci İsa Doğan için açıklama




Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Maslak Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
