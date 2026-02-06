Trabzonspor'da Oğuz Aydın transferi an meselesi!

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor dış transfer çalışmaları kapsamında hücum hattı için somut adımlar atılmaya devam ediyor.
Trabzonspor yönetiminin, sezon başında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın ile olan ilgisinin sürdüğü biliniyordu.
Transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken Oğuz Aydın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Haber 61'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile daha önce anlaşan Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı da ikna etmek üzere.
Haberde, büyük aşama kaydedilen transfer için imzaların an meselesi olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerinde yükseliş ivmesi yakalayan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi.
