06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Trabzonspor'da Oğuz Aydın transferi an meselesi!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın transferinde sona geldiği belirtildi.

calendar 06 Şubat 2026 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Oğuz Aydın transferi an meselesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor dış transfer çalışmaları kapsamında hücum hattı için somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Trabzonspor yönetiminin, sezon başında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın ile olan ilgisinin sürdüğü biliniyordu.

Transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken Oğuz Aydın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber 61'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile daha önce anlaşan Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı da ikna etmek üzere.

Haberde, büyük aşama kaydedilen transfer için imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerinde yükseliş ivmesi yakalayan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.