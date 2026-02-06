06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Katar Açık turnuvasına özel davet aldı.

calendar 06 Şubat 2026 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'a özel davetle katılacak.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tur oynaması sonrası kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Katar Açık'tan özel davet aldı.

Zeynep, başkent Doha'nın 8-14 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvanın ilk turunda dünya 49 numarası Maria Sakkari (Yunanistan) ile karşılaşacak. 23 yaşındaki milli tenisçi, tur atlaması halinde ise 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini (İtalya) ile karşılaşacak.

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz ise Katar Açık Elemeleri'nin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 60. basamağındaki Magdalena Frech'e (Polonya) 2-0 (7-5, 6-0) yenilerek elendi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takviminde grand slam'lerin ardından en yüksek para ödüllü organizasyon olan WTA 1000 turnuvalarından 2026 Katar Açık'ta, toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar ödül dağıtılacak.

Sert zeminde oynanacak organizasyonda, 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek (Polonya), 2026 Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan) ve ünvanını korumak için korta çıkacak Amanda Anisimova'nın (ABD) da aralarında bulunduğu kadın tenisinin önde gelen isimleri yer alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
