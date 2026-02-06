06 Şubat
Galatasaray'ın kanatları kuvvetlendi

Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla; sarı-kırmızılı takımda Leroy Sane, Yunus ve Barış Alper gibi yıldızlara da takviye oldu

calendar 06 Şubat 2026 10:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın kanatları kuvvetlendi
Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan Galatasaray'da önemli bir detay gözlerden kaçmadı.

Mevcut kadroda yer alan Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Roland Sallai, Leroy Sane gibi yıldızların yanına Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı ekledi. Ayrıca sağ bek transferinde Bayern Münih'ten Sacha Boey de yeniden kadroya katıldı.

Hücum hattında her iki kanatta da oynayabilen Lang ve Asprilla ikilisi Şampiyonlar Ligi listesine de eklendi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un çok güvendiği Noa Lang ve Asprilla, kısa sürede performanslarıyla beğeni de topladı.

