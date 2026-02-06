Galatasaray'ın kanatları kuvvetlendi

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan Galatasaray'da önemli bir detay gözlerden kaçmadı.
Mevcut kadroda yer alan Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Roland Sallai, Leroy Sane gibi yıldızların yanına Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı ekledi. Ayrıca sağ bek transferinde Bayern Münih'ten Sacha Boey de yeniden kadroya katıldı.
Hücum hattında her iki kanatta da oynayabilen Lang ve Asprilla ikilisi Şampiyonlar Ligi listesine de eklendi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un çok güvendiği Noa Lang ve Asprilla, kısa sürede performanslarıyla beğeni de topladı.
