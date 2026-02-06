Konyaspor, İlhan Palut'u açıkladı!

Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini resmen açıkladı.



Yeşil beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, imza töreninin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Törende Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ifade edildi.







Konyaspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı'nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."



1116 GÜN SONRA KONYASPOR'A GERİ DÖNDÜ



Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut, 29 Kasım 2025'te görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adam, 69 gün aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.



Palut, 10 Şubat 2021 – 17 Ocak 2023 tarihleri arasında görev aldığı Konyaspor'a ise 3 yıl 2 hafta (toplam 1116 gün) sonra yeniden imza atmış oldu.



MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMALARI



İlhan Palut'un teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şu şekilde:



Hatayspor: 104 maç – 1.98 puan



Göztepe: 47 maç – 1.26 puan



Konyaspor: 81 maç – 1.64 puan



Çaykur Rizespor: 96 maç – 1.33 puan





Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.pic.twitter.com/6KrjKS9DYE



— Sporx (@sporx) February 6, 2026