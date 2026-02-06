06 Şubat
Union Berlin-E. Frankfurt
22:30
06 Şubat
Leeds United-N. Forest
23:00
06 Şubat
Celta Vigo-Osasuna
23:00
06 Şubat
Verona-Pisa
22:45
06 Şubat
Metz-Lille
22:45
06 Şubat
NAC Breda-Excelsior
22:00

James Rodriguez yeni takımına imzaya gidiyor!

Meksika Ligi ekibi Club Leon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan James Rodriguez MLS'e transfer oluyor.

James Rodriguez yeni takımına imzaya gidiyor!
ESPN'de yer alan habere göre MLS ekibi Minnesota United, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. Rodriguez'in sözleşmesinin 2026 Dünya Kupası'na kadar geçerli olacağı belirtildi.

 DÜNYA KUPASI DETAYI

Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Rodriguez'in formunu koruyabilmek için sürekli oynayarak kendini tekrar ispatlamak istediği eklenen haberde, istediği teklifleri alamayan oyuncunun MLS'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Envigado'nun altyapısında başlayan James Rodriguez, sonrasında sırasıyla Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano ve Club Leon formalarını giydi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 516 maça çıkarken 127 gol ve 161 asist kaydederken, milli takımla ise 122 maçta 31 kez gol sevinci yaşadı.



