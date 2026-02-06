05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Okan Buruk'tan Singo kararı!

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde eski oyuncusu Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu hamleyle birlikte Wilfried Singo'yu 6 numarada değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Singo kararı!
Galatasaray, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çekici bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen ve daha önce Galatasaray'da oynayan Sacha Boey'un kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

Fransız sağ bekin dönüşünün yalnızca savunma hattı için değil, orta saha planlaması açısından da kritik olduğu belirtildi. Teknik heyetin, Boey'un sağ bekte görev almasıyla birlikte sakatlıktan yeni çıkan Wilfried Singo'yu orta sahada, özellikle 6 numara pozisyonunda denemeyi planladığı ifade ediliyor.

Okan Buruk'un bu düşüncesini daha önce de dile getirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, kupada İstanbulspor ile oynanan maçta 75 gün sonra oyuna dahil olan Singo için, "Yeni transfer" yorumunu yapmıştı.

Boey'un kadroya katılmasıyla Galatasaray'da savunma ve orta saha rotasyonunun genişlemesi, Okan Buruk'un elini kritik haftalar öncesinde güçlendirdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
