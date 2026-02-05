Beşiktaş, kupada liderliği bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Ev sahibi Kocaelispor, 18. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına gelen Serdar Dursun, penaltıyı gole çevirdi.
Beşiktaş, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun kararıyla 86. dakikada penaltı kazandı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, penaltı kararına yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.
Orkun Kökçü, 88. dakikada attığı penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 7 puanla 3. maçlar sonunda grup liderliğini bırakmadı. Kocaelispor ise puanını 4'e yükseltti.
Beşiktaş, gruptaki son maçında Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına gidecek.
SERGEN YALÇIN'DAN BÜYÜK ROTASYON
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Olaitan, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.
Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.
YASİN VE OLAITAN İLK KEZ
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı. Olaitan, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.
KOCAELİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 6 değişiklik yaptı.
İnan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Petkovic, Linetty, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Serdar Dursun'un ara pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Tayfur'un şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
15. dakikada Keita'nın şutuna, ceza sahası içindeki Ndidi'nin yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu.
VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Ndidi'nin ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
18. dakika penaltıyı kullanan Serdar Dursun, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı şutu, kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.
41. dakikada Kocaelispor etkili bir atak gerçekleştirdi. Tayfur Bingöl'ün ara pasında ceza alanında meşin yuvarla buluşan Churlinov'un yakın mesafeden şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
55. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında karambol yaşandı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun şutunu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada sağ kanatta Agyei yerden ortaladı. Serdar Dursun'un bekletmeden vuruşunda topu, kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi.
61. dakikada El Bilal Toure'nin pasında ceza sahasındaki Ndidi'nin şutu kalecide kaldı.
85. dakikada kullanılan kornerde, Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada Orkun Kökçü penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 63. Linetty), Tayfur Bingöl (Dk. 63 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 73 Rivas), Agyei, Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan (Dk. Rıdvan Yılmaz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 62 Orkun Kökçü) , Ndidi, Rashica (Dk. 62 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 45 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Devrim Şahin (Dk. 45 Olaitan), El Bilal Toure
Goller: Dk. 18 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 87 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 24 El Bilal Toure, Dk. 56 Uduokhai (Beşiktaş), Dk. 45+3 Dijksteel, Dk. 63 Churlinov, Dk. 69 Balogh, Dk. 85 Samet Yalçın (Kocaelispor)
