05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-044'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'in geleceği hakkında konuştu.

calendar 05 Şubat 2026 15:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takım kaptanı Virgil van Dijk'ın kulüpteki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Van Dijk'ın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"Biz hiçbir zaman panik içinde hareket etmeyiz. Aldığımız tüm kararlar uzun vadeli fikirler üzerine kurulu ve bu sadece tek bir kişinin değil, birçok kişinin uzun süre üzerinde düşündüğü planlara dayanıyor. Elbette Virgil'in Liverpool'da 10 yıl daha kalmayacağını biliyoruz ama önünde hâlâ bir buçuk yıllık sözleşmesi var. Bu süre boyunca bizimle olacak, hatta belki daha da uzun."

"UMARIM BU SEVİYEYİ BİRKAÇ YIL DAHA KORUYABİLİR" 

Van Dijk'ın mevcut performansına da özel bir parantez açan Slot, Hollandalı savunmacının fiziksel durumuna dikkat çekti: 

"Eğer şu anki formunu sürdürürse… Bu yaşta, 7-8 ay boyunca neredeyse her üç günde bir hem kulüp hem de milli takım için oynamak başlı başına bir övgüdür. Umarım bu seviyeyi birkaç yıl daha koruyabilir."

"VAN DIJK SONRASI DÖNEME DE HAZIRIZ"

Liverpool'un geleceği şimdiden planladığını belirten Slot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz aptal değiliz. Önümüzdeki yıllarda kulübün Virgil olmadan bir hayata adım atacağını biliyoruz. Aynı durumu her pozisyon için söyleyebilirim. Kulüp sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeli planları da düşünüyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.