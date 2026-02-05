Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takım kaptanı Virgil van Dijk'ın kulüpteki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Van Dijk'ın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Biz hiçbir zaman panik içinde hareket etmeyiz. Aldığımız tüm kararlar uzun vadeli fikirler üzerine kurulu ve bu sadece tek bir kişinin değil, birçok kişinin uzun süre üzerinde düşündüğü planlara dayanıyor. Elbette Virgil'in Liverpool'da 10 yıl daha kalmayacağını biliyoruz ama önünde hâlâ bir buçuk yıllık sözleşmesi var. Bu süre boyunca bizimle olacak, hatta belki daha da uzun."
"UMARIM BU SEVİYEYİ BİRKAÇ YIL DAHA KORUYABİLİR"
Van Dijk'ın mevcut performansına da özel bir parantez açan Slot, Hollandalı savunmacının fiziksel durumuna dikkat çekti:
"Eğer şu anki formunu sürdürürse… Bu yaşta, 7-8 ay boyunca neredeyse her üç günde bir hem kulüp hem de milli takım için oynamak başlı başına bir övgüdür. Umarım bu seviyeyi birkaç yıl daha koruyabilir."
"VAN DIJK SONRASI DÖNEME DE HAZIRIZ"
Liverpool'un geleceği şimdiden planladığını belirten Slot, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz aptal değiliz. Önümüzdeki yıllarda kulübün Virgil olmadan bir hayata adım atacağını biliyoruz. Aynı durumu her pozisyon için söyleyebilirim. Kulüp sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeli planları da düşünüyor."
Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'in geleceği hakkında konuştu.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takım kaptanı Virgil van Dijk'ın kulüpteki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Del Piero'dan Galatasaray - Juventus yorumu
-
9
Manchester United'dan Beşiktaş'a jet Altay Bayındır yanıtı!
-
8
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için karar
-
7
Yaser Asprilla için açıklama
-
6
Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou
-
5
Galatasaray'da Singo için sürpriz plan!
-
4
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
-
3
Jhon Duran transferi Rusya'da tartışma yarattı!
-
2
Amir Murillo, Beşiktaş için geliyor
-
1
Fenerbahçe'den forvet harekatı!
- 16:15 Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Ülkesinin takımına önerildi
- 16:00 Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!
- 15:59 Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi
- 15:55 Şenol Güneş'ten açıklama: Dönecek mi?
- 15:55 Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, madalya için kampta
- 15:51 Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!
- 15:48 Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır: 18 transfer yaptık
- 15:45 George Russell: "Verstappen ile mücadele etmek istiyorum!"
- 15:25 Manchester United'dan Beşiktaş'a jet Altay Bayındır yanıtı!
- 15:19 Samsunspor'da Sterling transferi iptal!
- 15:11 Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tabata, 45 yaşında transfer oldu!
- 15:11 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
- 15:05 Trabzonspor'da rota yine Aral Şimşir
- 15:01 Hazard: "Kenan tam bir Real Madrid oyuncusu!"
- 14:58 Göztepe'den Olaitan'ın yerine transfer: Filip Krastev
- 14:56 Kayserispor'dan Bouchouari hamlesi
- 14:53 Gaziantep FK, kupada farklı galip!
- 14:52 Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu
- 14:43 Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Miray Çelik hayatını kaybetti
- 14:31 Hyeongyu Oh'dan Beşiktaş taraftarına ilk mesaj!
- 14:27 Del Piero'dan Galatasaray - Juventus yorumu
- 14:14 "LeBron James'in Cleveland'a dönüşü, en bariz seçenek" iddiası!
- 14:13 Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak
- 14:11 Knicks, Yabusele'yi Terry karşılığında Bulls'a gönderiyor
- 14:10 Cavaliers, Lonzo Ball'u Jazz'e gönderdiği 3 takımlı takası tamamladı
- 14:09 Raptors, Warriors'tan Trayce Jackson-Davis'i kadrosuna kattı
- 14:04 Renato Nhaga, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı
- 14:01 Alimpijevic: "EuroCup maçlarını Akatlar'da istiyorum!"
- 13:49 Jota Silva: "Bu arma için son nefesime kadar savaşacağım"
- 13:48 Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante ilk antrenmanına çıktı!
- 13:43 Samsunspor'da Elayis Tavsan, Türk statüsünde
- 13:37 Altay'da Özgür'ün 400 maç gururu
- 13:37 Galatasaray'da Singo için sürpriz plan!
- 13:26 Sacha Boey, Galatasaray'a imzaya geliyor
- 13:26 Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet alamadı
- 13:25 75 yaşındaki veteran atlet koşmaya devam ediyor
- 13:20 Altınordu'da Gökhan Süzen şoku
- 13:15 Yusuf Demir, Rapid Wien'e döndü
- 13:10 Trabzonspor'da Daniel Karlsbakk transferi iptal oldu!
- 13:04 Karşıyaka'da eksikler geri dönüyor
- 13:00 Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema'yı yerden yere vurdu!
- 12:59 Bucaspor 1928'de Mecit Sercan parlıyor
- 12:56 Menemen FK transferde Doğukan Emeksiz ile imzaladı
- 12:50 Ahmed Kutucu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
- 12:49 TFF 1. Lig'de 24. haftada görev alacak hakemler
- 12:43 Milli boksör Buse Naz'ın hedefi olimpiyat kotası
- 12:36 Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli : Hyeon-gyu Oh
- 12:30 Süper Lig ara transfer dönemi sona eriyor
- 12:27 Göztepe'den Kazımcan Karataş hamlesi
- 12:18 Süper Lig'de 20 haftada 31 farklı teknik adam
- 12:13 Manchester United'da Andre Onana kararı!
- 12:12 Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!
- 12:10 Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi
- 12:04 Samsunspor Bowling Takımı, üst üste 3. kez şampiyonluğa
- 11:58 Ciro Immobile'den Paris FC'de ilk mesaj!
- 11:55 Sami Uğurlu: "Karagümrük maçı en önemli karşılaşma"
- 11:50 Kış Olimpiyatları'nda 24 olimpiyat, 34 bin sporcu, 13 ülke
- 11:48 Galatasaray tarihinde bir ilk: Renato Nhaga
- 11:44 Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te
- 11:40 Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek için yanıt!
Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!
Arne Slot'tan Van Dijk'in geleceği için açıklama!
Hazard: "Kenan tam bir Real Madrid oyuncusu!"
Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu
Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
Simeone'den Lookman açıklaması
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9