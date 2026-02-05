05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-467'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

TFF 1. Lig'de 24. haftada görev alacak hakemler

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

calendar 05 Şubat 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Şubat Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

8 Şubat Pazar:

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aydemir

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Burak Pakkan

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

9 Şubat Pazartesi :

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
