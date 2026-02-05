04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-3
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-2
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-4
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Galatasaray'da Ugarte gerçeği!

Manchester United'dan gelen yanıtın ardından Galatasaray'da Manuel Ugarte transferi gerçekleşmedi.

calendar 05 Şubat 2026 08:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta saha adaylarından biri olan Manuel Ugarte ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

PRENSİPTE ANLAŞMA

Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Uruguaylı orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştı.

Galatasaray, Ugarte ile anlaşmasının ardından Manchester United ile görüşmelerde bulundu. Galatasaray, Ugarte'yi zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak istedi.

MANU'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Manchester United, Ugarte'nin kiralık transferine izin vermedi. İngiliz ekibinin, "Ya bonservisle gider ya da burada kalır." sözlerinin ardından Galatasaray'da 24 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşmedi.

Ugarte, bu sezon Manchester United'da bu sezon 19 maçta 874 dakika süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
