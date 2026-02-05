Galatasaray'da Ugarte gerçeği!

Galatasaray'da orta saha adaylarından biri olan Manuel Ugarte ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
PRENSİPTE ANLAŞMA
Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Uruguaylı orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştı.
Galatasaray, Ugarte ile anlaşmasının ardından Manchester United ile görüşmelerde bulundu. Galatasaray, Ugarte'yi zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak istedi.
MANU'DAN GALATASARAY'A CEVAP
Manchester United, Ugarte'nin kiralık transferine izin vermedi. İngiliz ekibinin, "Ya bonservisle gider ya da burada kalır." sözlerinin ardından Galatasaray'da 24 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşmedi.
Ugarte, bu sezon Manchester United'da bu sezon 19 maçta 874 dakika süre buldu.
