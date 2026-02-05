04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: 6'da 6!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında VakıfBank, 2-0 geriye düştüğü maçta Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup etti.

calendar 05 Şubat 2026 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: 6'da 6!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
 
Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
 
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
 
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)
 
Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)
 
Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12
 
Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.