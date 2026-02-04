Newell's'in büyük rüyası: Lionel Messi!

Newell's Old Boys, altyapılarından yetişen Lionel Messi'yi geri getirmeye çalışıyor.Arjantin kulübünün başkanı Juan Manuel Medina, "Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell's için oynaması için çalışıyoruz, ancak şu anda söylenecek başka bir şey yok" dedi.Dünya şampiyonunun ülkesine geri dönmesi hayali sadece bir kulübün değil, Arjantin milli takımının kaptanının 1987'de doğduğu şehrin de hayali. "Bu proje Newell's'ın ötesine geçiyor." diyen Medina, "Bu Rosario şehri, eyalet ve Arjantin futbolu için bir proje. Her şey, altyapı ve rekabetçi spor programı açısından neler sunabileceğimize bağlı" ifadelerini kullandı.Medina, "Görüşmeler yapıldı, fikir gündeme geldi, ama şu anda henüz bir karar alınmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Messi, 7 ve 13 yaşları arasında Newell's Old Boys altyapısında oynamıştı.