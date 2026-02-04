04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Newell's'in büyük rüyası: Lionel Messi!

Messi'nin 7-13 yaşları arasında altyapısında oynadığı Newell's, Arjantinli efsaneyi geri getirmek için görüşmelere başladı.

calendar 04 Şubat 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Newell's Old Boys, altyapılarından yetişen Lionel Messi'yi geri getirmeye çalışıyor.

Arjantin kulübünün başkanı Juan Manuel Medina, "Leo'nun 2027'nin ilk yarısında Newell's için oynaması için çalışıyoruz, ancak şu anda söylenecek başka bir şey yok" dedi.

Dünya şampiyonunun ülkesine geri dönmesi hayali sadece bir kulübün değil, Arjantin milli takımının kaptanının 1987'de doğduğu şehrin de hayali. "Bu proje Newell's'ın ötesine geçiyor." diyen Medina, "Bu Rosario şehri, eyalet ve Arjantin futbolu için bir proje. Her şey, altyapı ve rekabetçi spor programı açısından neler sunabileceğimize bağlı" ifadelerini kullandı.


Medina, "Görüşmeler yapıldı, fikir gündeme geldi, ama şu anda henüz bir karar alınmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Messi, 7 ve 13 yaşları arasında Newell's Old Boys altyapısında oynamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
