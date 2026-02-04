04 Şubat
Okan Buruk'tan Vermeeren'e olumsuz rapor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arthur Vermeeren ile yaptığı görüntülü konuşmanın ardından olumsuz rapor verdi.

Haber: Sporx.com
Okan Buruk'tan Vermeeren'e olumsuz rapor
Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gündemine aldığı Arthur Vermeeren transferinden Okan Buruk'un raporuyla geri çekildi.

Sarı-kırmızılıların transferde belli bir aşamaya kadar getirdiği Vermeeren için teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor belirleyici oldu.

"OYUNCU İÇİNE KAPANIK, UYUM SAĞLAYAMAYABİLİR"


Okan Buruk'un, Belçikalı futbolcuyla FaceTime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin ardından yönetime olumsuz görüş bildirdiği ifade edildi.

Deneyimli teknik adamın, yaptığı araştırmalar ve aldığı bilgiler doğrultusunda Vermeeren için, "Oyuncu içine kapanık bir karaktere sahip. Geçmişte adaptasyon sorunları yaşamış. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağı hissiyatını alamadım" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Bu raporun ardından Galatasaray yönetiminin, Arthur Vermeeren transferini rafa kaldırma kararı aldığı belirtildi.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı milli 6 numara, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
