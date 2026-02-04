Okan Buruk'tan Vermeeren'e olumsuz rapor

Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gündemine aldığı Arthur Vermeeren transferinden Okan Buruk'un raporuyla geri çekildi.
Sarı-kırmızılıların transferde belli bir aşamaya kadar getirdiği Vermeeren için teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor belirleyici oldu.
"OYUNCU İÇİNE KAPANIK, UYUM SAĞLAYAMAYABİLİR"
Okan Buruk'un, Belçikalı futbolcuyla FaceTime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin ardından yönetime olumsuz görüş bildirdiği ifade edildi.
Deneyimli teknik adamın, yaptığı araştırmalar ve aldığı bilgiler doğrultusunda Vermeeren için, "Oyuncu içine kapanık bir karaktere sahip. Geçmişte adaptasyon sorunları yaşamış. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağı hissiyatını alamadım" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Bu raporun ardından Galatasaray yönetiminin, Arthur Vermeeren transferini rafa kaldırma kararı aldığı belirtildi.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı milli 6 numara, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.
