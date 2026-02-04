03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Beşiktaş kupada Kocaelispor'a konuk oluyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 04 Şubat 2026 10:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş kupada Kocaelispor'a konuk oluyor
Beşiktaş, Türkiye Kupasında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf 3-1 ile Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ASLLANI

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.


1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
