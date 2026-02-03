İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca, sahasında Sevilla ile karşılaştı. Mallorca, maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi Mallorca, 26. dakikada Vedat Muriqi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla'da Neal Maupay, 45. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Ev sahibi Mallorca, 53. dakikada Samuel Almeida Costa'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mallorca'da ilk golü atan Vedat Muriqi, 74. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.
Mallorca, 90+6. dakikada Pablo Torre ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.
Son üç haftada ikinci galibiyetini elde eden Mallorca, 24 puana yükseldi. Sevilla da 24 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Mallorca, Barcelona deplasmanına gidecek. Sevilla, Girona'yı ağırlayacak.
Ev sahibi Mallorca, 26. dakikada Vedat Muriqi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla'da Neal Maupay, 45. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Ev sahibi Mallorca, 53. dakikada Samuel Almeida Costa'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mallorca'da ilk golü atan Vedat Muriqi, 74. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.
Mallorca, 90+6. dakikada Pablo Torre ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.
Son üç haftada ikinci galibiyetini elde eden Mallorca, 24 puana yükseldi. Sevilla da 24 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Mallorca, Barcelona deplasmanına gidecek. Sevilla, Girona'yı ağırlayacak.