02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-181'

Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı

Mallorca, Vedat Muriqi'nin 2 gol attığı maçta Sevilla'yı sahasında 4-1 mağlup etti ve son üç haftada ikinci galibiyetini elde etti.

calendar 03 Şubat 2026 01:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca, sahasında Sevilla ile karşılaştı. Mallorca, maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Mallorca, 26. dakikada Vedat Muriqi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla'da Neal Maupay, 45. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Ev sahibi Mallorca, 53. dakikada Samuel Almeida Costa'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mallorca'da ilk golü atan Vedat Muriqi, 74. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.


Mallorca, 90+6. dakikada Pablo Torre ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.

Son üç haftada ikinci galibiyetini elde eden Mallorca, 24 puana yükseldi. Sevilla da 24 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Mallorca, Barcelona deplasmanına gidecek. Sevilla, Girona'yı ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
