İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca, sahasında Sevilla ile karşılaştı. Mallorca, maçı 4-1'lik skorla kazandı.Ev sahibi Mallorca, 26. dakikada Vedat Muriqi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla'da Neal Maupay, 45. dakikada skoru 1-1'e getirdi.Ev sahibi Mallorca, 53. dakikada Samuel Almeida Costa'nın golüyle 2-1 öne geçti. Mallorca'da ilk golü atan Vedat Muriqi, 74. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.Mallorca, 90+6. dakikada Pablo Torre ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.Son üç haftada ikinci galibiyetini elde eden Mallorca, 24 puana yükseldi. Sevilla da 24 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Mallorca, Barcelona deplasmanına gidecek. Sevilla, Girona'yı ağırlayacak.