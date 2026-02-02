02 Şubat
Ajax, Fred'in kiralama bedelini yüksek buldu!

Ajax, Fenerbahçe'nin kiralama bedelini fazla buldu ve Fred'in transferinden vazgeçti.

calendar 02 Şubat 2026 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Fred için Ajax devreye girdi ama Hollanda ekibi, bu transferden vazgeçti.

Hollanda basından De Telegraf, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Ajax'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını ancak istediği sonucu alamadığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin, 3,5 milyon euroluk kiralama bedeli talep etmesinin ardından Ajax'ın bu transferden vazgeçtiği duyuruldu.

Öte yandan haberde Ajax'ın kısa bir süre önce Fenerbahçe'den Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istediği ancak bunda da başarılı olamadığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 29 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
